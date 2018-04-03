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'nda iğrenç olay! Genç kadının üzerine çişini yaptı...

Tepebaşı’nda gece yarısı evine giderken elinde bira kutusu bulunan M.E.’nin üzerine idrarını yaptığını iddia eden 25 yaşındaki B.E. adlı kadın, 25 bin liralık tazminat davası açtı. B.E.’nin avukatı, “Müvekkilim tekrar taciz edilme korkusu yaşamaktadır. Yaşadığı şehri güvensiz bulmuş ve yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir” dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 11:44
Beyoğlu'nda iğrenç olay! Genç kadının üzerine çişini yaptı...

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesindeki iddialara göre B. E., geçen Eylül ayında yurtdışından gelen misafirleriyle bir restoranda yemek yedikten sonra onları Fatih'teki otellerine bıraktı. B.E., saat 01.00 civarında 'ndaki evine gitmek için Taksim'e geldi.

Evine giden yol kapalı olduğu için Tepebaşı'na inen B.E., evine doğru yürümeye başladı. O sırada daha önce hiç görmediği ve adının daha sonra M.E. olduğunu öğrendiği bir kişi fermuarını açtı. B.E. tanımadığı adamın yanından geçtiği sırada bacağında bir ıslaklık hissetti. B.E. bu ıslaklığın ne olduğunu anlamak için dönüp baktığında M.E.'nin üzerine çiş yaptığını fark etti. B.E. olayın şokuyla bağırınca M.E. olay yerinden kaçtı.

"HAYVANLIK ETTİM, BENİ AFFEDİN"

B.E.'nin bağırma sesini duyan esnaf, kaçmaya çalışan M.E.'yi yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken suçunu itiraf eden M.E., yanlışlık olduğunu aslında ağaca idrarını yapacakken dönerek yanlışlıkla B.E.'ye sıçrattığını anlattı. M.E.'nin yalan söylediğini, çünkü olay yerinde ağaç olmadığını dava dilekçesinde anlatan B.E.'nin avukatı, "Davalı polis geldikten sonra suçunu itiraf edercesine, 'Hayvanlık ettim, beni affedin" demiştir. Bir gece karakolda tutulan davalı daha sonra serbest bırakılmıştır. Müvekkilimin elbisesi ise kanıt olarak Adli Tıp'a gönderilmiştir. Ardından sanık hakkında ceza davası açılmıştır. Bu olaydan sonra müvekkilin uyku düzeni bozulmuştur. Yaşadığı şehre güvensiz bakan müvekkilim yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir. Müvekkilimin uğradığı manevi zararlar için 25 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

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Beyoğlu'nda iğrenç olay! Genç kadının üzerine çişini yaptı...
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