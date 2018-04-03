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'nda kediye yaparak öldüren zanlı Taksim'de yakalandı

’nda geçtiğimiz yıl bir kediye yaparak öldüren zanlı 'nde yakalandı. Şahsın kediye işkence anların güvenlik kameralarına yansımış, havyanseverlerin büyük tepkisini çekmişti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 09:53
Beyoğlu'nda kediye işkence yaparak öldüren zanlı Taksim'de yakalandı

Olay, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan T.K.(37), kedilerin yanına yaklaşıyor. Bir süre kedilere bakan zanlı daha sonra bıçağı eline alıyor. Ardından kediyi kucağına alan zanlı bir süre kediyi sevdikten sonra yerden yere vurmaya başlıyor. Ağır yaralanan kediyi bıçaklamaya başlayan zanlı kedinin yanına gelip öldüğünü fark edince cesedini çöp konteynerine atıyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAKALANDI

Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda polis, 37 yaşındaki zanlıyı dün gece saatlerinde 'nde gezerken yakaladı.

Zanlı ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Zanlının buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Beyoğlu'nda kediye işkence yaparak öldüren zanlı Taksim'de yakalandı
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