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'de cinsel istismara 136 yıl hapis cezası

’de 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan 5 şüpheliye 14 yıl ile 38 yıl arasında değişen toplamda 136 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 11:53
Bingöl'de cinsel istismara 136 yıl hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 yaşındaki G.T.'nin tehdit ve şantajla cinsel istimara uğramasıyla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Karar aşamasına gelen davayla ilgili savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların tehdit ve şantajla cinsel istismar suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme heyeti sanıklardan S.V.'ye 27 yıl, Y.K.'ye 14 yıl, M.K.'ye 23 yıl 4 ay, F.K.'ye 38 yıl ve Ö.F.V.'ye 34 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 136 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

17 yaşındaki G.T., 26 Kasım 2017 tarihinde birden fazla kişi tarafından şantajla cinsel istismara uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açılan soruşturmada güvenlik güçleri tarafından yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bingöl'de cinsel istismara 136 yıl hapis cezası
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