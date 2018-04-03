Bursa'da "hediye kazandınız" mesajına inandı, paketten telefon yerine su çıktı

Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden Metin Üçkardeş, cep telefonuna gelen "Tebrikler, ücretsiz kazandığın akıllı cep telefonunu almak için acil ara" mesajı ile kendisini şanslı hissetti. PTT kargo ile gelecek hediyesini büyük bir sabırsızlık içerisine bekleyen Üçkardeş, paketi teslim aldıktan sonra dolandırıldığını anladı. Kargo bedeli olan 100 lirayı ödedikten sonra paketi açan Metin Üçkardeş, kutunun içerisinden bir şişe su ve cinsel güç arttırıcı ilaçlar çıkınca şoke oldu.

Kendisine son model bir cep telefonu ile bitkisel set geldiğini sanan Metin Üçkardeş, "Bu mesaj telefonuma defalarca geldi. Artık dayanamayıp merak ettim. Gelen mesajda Galaxyy J7 ve bitkisel set hediye kazandığım yazıyordu. Mesajda aramamı istedikleri numarayı hemen aradım. Karşıma ilk önce 'kalite standartları gereği konuşmalarımız kayıt altına alınacaktır' diye sesli mesaj çıktı. Daha sonra telefonda karşıma bir kadın çıktı. Bana 'hediye kazandınız' diye bir mesaj geldi dedim. 'Tamam beyefendi, sizi biz aradık' dedi. Daha sonra bana kargo geldi. Ben kargoyu 100 lira ödeyerek teslim aldım. Kargoyu açınca içinden bir şişe su ve ilaçlar çıktı" dedi.

KARGO PAKETİNİ AÇTIĞI İÇİN İADE ALMADILAR

Dolandırıldığını anladıktan sonra kargoyu iade etmek için gittiğini anlatan Üçkardeş, "Ben bunları iade etmek istiyorum, çünkü aldatıldım dedim. Ancak PTT yetkilileri paketi açtığım için iade alamayacaklarını söylediler. Ben mağdur oldum. Kimse mağdur edilmesin. Benim gibi vatandaşlar cezbedici mesajlara inanmasın" şeklinde konuştu.