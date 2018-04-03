Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da yok artık dedirten olay! Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı

'da yok artık dedirten olay! Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı

'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 15:19
Bursa'da yok artık dedirten olay! Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı

BURSA'DA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN TÜRDE BİR HIRSIZLIK YAŞANDI

'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yok artık dedirten olay! Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN