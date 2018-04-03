Bursa'da yok artık dedirten olay! Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı

BURSA'DA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN TÜRDE BİR HIRSIZLIK YAŞANDI

Bursa'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.