Büyük Valide Han'da ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da meydana geldi.
Pazarcılık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut, hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri fark etmedi ve merdivenlere düştü. İbrahim Hakkı Umut'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Tarihi handa ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu!
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan 1 çocuk babası Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.