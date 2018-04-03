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'da ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu

Bir dönemin popüler mekanı olan ve herkesin fotoğraf çekmek için sıraya girdiği 'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu fark etmeyen bir kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:09
Büyük Valide Han'da ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki 'da meydana geldi.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki , hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri fark etmedi ve merdivenlere düştü. İbrahim Hakkı Umut'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tarihi handa ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan 1 çocuk babası Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Büyük Valide Han'da ölüm tuzağı... Dalgınlığı canına mal oldu
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