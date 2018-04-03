Denizli'de kafası bidona sıkışan köpek, itfaiye ekibinin binasına gitti

Yola atılan plastik bidonun içine kafasını sokan sokak köpeği, bidondan kurtulamadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kale ilçesindeki itfaiye ekiplerinin bulunduğu binaya giren köpek, büyük şaşkınlık yarattı.
Başı bidona sıkışan köpek adeta yardım için itfaiyeye gitti
''YARDIM İSTER GİBİ YANIMIZA GELDİ''
Köpeği sakinleştiren itfaiye ekibi, bidonu keserek, hayvanın kafasından çıkardı.
Köpek, sağlık kontrolünü yapıldıktan sonra tekrar sokağa bırakıldı. İtfaiye erleri, sokak köpeğinin yardım ister gibi yanlarına geldiğini söyledi.