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Dev kargo uçağı TIR’la taşındı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Dev kargo uçağı TIR’la taşındı
Hurdaya ayrılan 54 metre uzunluğundaki Airbus kargo uçağının 'dan 'e karayoluyla götürülmesi sırasında ilginç görüntüler oluştu. 'nda 3 parçaya bölünen ve TIR'larla yola çıkarılan kargo uçağı dün 'dan geçirilip, öğrencilerin uygulamalı eğitimi için İzmir'in Çiğli ilçesindeki ye ulaştırıldı. TIR sürücülerinin, İstanbul-İzmir yolunun Manisa girişindeki Gediz Köprülü Kavşağı yakınında, çevre yoluna dönüş için manevra yaptığı sırada, polisler ve nakliyat şirketi çalışanları zor anlar yaşadı. TIR'ların çevre yolundan geçirilebilmesi için yaklaşık 10 dakika yol diğer araçların geçişine kapatıldı. Hurdaya ayrılan Airbus A-310 tipi kargo uçağının özel lise tarafından 60 bin dolara satın alındığı ve nakliyat masrafının da 125 bin lira tuttuğu bildirildi.
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Dev kargo uçağı TIR’la taşındı
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