Dev kargo uçağı TIR’la taşındı

Hurdaya
ayrılan 54 metre uzunluğundaki Airbus A-310
kargo uçağının İstanbul
'dan İzmir
'e karayoluyla götürülmesi sırasında ilginç görüntüler oluştu. Atatürk Havalimanı
'nda 3 parçaya bölünen ve TIR'larla yola çıkarılan kargo uçağı dün Manisa
'dan geçirilip, öğrencilerin uygulamalı eğitimi için İzmir'in Çiğli ilçesindeki özel lise
ye ulaştırıldı. TIR sürücülerinin, İstanbul-İzmir yolunun Manisa girişindeki Gediz Köprülü Kavşağı yakınında, çevre yoluna dönüş için manevra yaptığı sırada, polisler ve nakliyat şirketi çalışanları zor anlar yaşadı. TIR'ların çevre yolundan geçirilebilmesi için yaklaşık 10 dakika yol diğer araçların geçişine kapatıldı. Hurdaya ayrılan Airbus A-310 tipi kargo uçağının özel lise tarafından 60 bin dolara satın alındığı ve nakliyat masrafının da 125 bin lira tuttuğu bildirildi.