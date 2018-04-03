Eşini darbettiği öne sürülen sanığa 39 yıl hapis istemi

Babasının evine yerleşip Karslı Mahallesi'nde bir villada temizlik işi yapan eşi 27 yaşındaki Gamze Çiçin'i 12 Şubat'ta iş çıkışı önünü kesip barışmak istememesi üzerine darbettiği iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Murat Çiçin (27) ile ona yardımcı olduğu öne sürülen tutuklu akrabası Bülent Kaban (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Aile İçi Şiddetler Bürosu Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Çiçin ve Kaban hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, Çiçin'in 39 yıl, akrabası Kaban'ın da 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

ÇELME TAKIP YERDE SÜRÜKLEDİĞİ İDDİASI

Gamze Çiçin, iddianamedeki ifadesinde, eşi ile sürekli tartıştıklarını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını, şiddet nedeniyle olaydan 11 ay önce birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi ailesinin yanında kalmaya başladığını belirtti.

OLAY ANINI ANLATAN ÇİÇİN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Temizlik için gittiğim evden işimi bitirip çıktıktan sonra evime giderken eşim Murat ve Bülent Kaban karşıma çıktı. Murat benimle konuşmak istedi. Kendisiyle muhatap olmamak için yanlarından ayrılmak isterken Murat bana çelme takarak yere düşürdü. Yerdeyken Murat vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Cebinden bıçak çıkartıp bir eli ile boğazımı sıktı, diğer eliyle de bıçağı göstererek 'seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra saçımdan tutarak sürükledi. Kendisini görmek istemediğimi söyleyip Bülent'ten yardım istedim. Bülent yardım etmedi. Murat, beni bir bahçeye götürüp orada bekletti. Polisler yardım çığlıklarımı duyarak gelip beni kurtardı."

Hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istenen Murat Çiçin ise savunmasında, eşi ile barışmak, eve dönmesi için Bülent ile birlikte eşinin çalıştığı iş yerine gittiklerini belirtti.

İş çıkışı eşi ile karşılaştıklarını ifade eden Çiçin, "Bu sırada telefonda birisi ile konuşan Gamze'nin kiminle konuştuğunu öğrenmek için telefonu elinden alıp Bülent'e verdim. Beni aldattığını düşündüğüm için Gamze'ye bir kez tokat attım. Yere yatırmadım, tekme atmadım, bıçak çıkartmadım, çelme atmadım, tehdit etmedim." savunmasını yaptı.

19 yıla kadar hapsi istenen Kaban ise Murat'ın eşine bir kez tokat attığını, kendisinin olaya karışmadığını öne sürdü.

Sanıklar, gelecek günlerde yargılanmaya başlayacak.

Adana'da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenip babasının evine giden karısı Gamze Çiçin'i barışmaya ikna edemeyince sokak ortasında dövdüğü iddia edilen Murat Çiçin ve kendisine yardımcı olduğu öne sürülen akrabası Bülent Kaban tutuklanmıştı.