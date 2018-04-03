Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'te çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışan adamın macerası kötü bitti

'te çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışan adamın macerası kötü bitti

'te evinin ını unutan kişi beline bağladığı su hortumuyla çatıdan balkona inmeye çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 29 yaşındaki genç adam, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 22:55
Gaziantep'te çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışan adamın macerası kötü bitti

'te evinin ını unutan kişi beline bağladığı su hortumuyla çatıdan balkona inmeye çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan Serdar Çelikay (29), anahtarını unuttuğu için kapıda kalınca binanın çatı katından evinin balkonuna inmek istedi.

Vücuduna bağladığı su hortumuyla çatıdan sarkan Çelikay, bu sırada hortumun kopması nedeniyle beton zemine düştü.

İstanbul'dan tasını tarağını toplayıp kaçan ünlüler...

Ağır yaralanan Çelikay, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çelikay'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışan adamın macerası kötü bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN