İstanbul'da 18 erkeğin yaşadığı dehşet evi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki M.R.Z. ile 18 şüphelinin Pakistan uyruklu oldukları ve kağıt toplama işinde çalışıp, aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Müşteki M.R.Z.'nin banyoda duş alırken şüpheliler V.Y., M.H. ve A.A., tarafından çıplak görüntülerinin çekildiği kaydedilen iddianamede, V.Y.'nin kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri internette yaymakla tehdit ederek korkuttuğu ardından da tecavüz ettiği iddia edildi.

POLİSE GİTMEMESİ İÇİ TEHDİT ETTİLER

15 şüphelinin de müştekiyi tehdit ve darp ettiği, görüntülerini kaydettiği, polise gitmemesi için tehditte bulundukları, bazı şüphelilerin M.R.Z.'ye cinsel istismarda bulunduğu da yer aldı. Müşteki M.R.Z.'yi şüphelilerin öldürmekle tehdit ettiği de öne sürülen iddianamede müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.