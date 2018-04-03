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'da 18 erkeğin yaşadığı dehşet evi!

Bahçelievler'de kağıt toplama işiyle uğraşan Pakistan uyruklu M.R.Z.(21) isimli gencin tehdit ve darp edilerek ya uğramasına ilişkin 18 şüpheli hakkında 2 yıl ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 11:05
İstanbul'da 18 erkeğin yaşadığı dehşet evi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki M.R.Z. ile 18 şüphelinin Pakistan uyruklu oldukları ve kağıt toplama işinde çalışıp, aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Müşteki M.R.Z.'nin banyoda duş alırken şüpheliler V.Y., M.H. ve A.A., tarafından çıplak görüntülerinin çekildiği kaydedilen iddianamede, V.Y.'nin kendisiyle birlikte olmazsa görüntüleri internette yaymakla tehdit ederek korkuttuğu ardından da ettiği iddia edildi.

POLİSE GİTMEMESİ İÇİ TEHDİT ETTİLER

15 şüphelinin de müştekiyi tehdit ve darp ettiği, görüntülerini kaydettiği, polise gitmemesi için tehditte bulundukları, bazı şüphelilerin M.R.Z.'ye cinsel istismarda bulunduğu da yer aldı. Müşteki M.R.Z.'yi şüphelilerin öldürmekle tehdit ettiği de öne sürülen iddianamede müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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İstanbul'da 18 erkeğin yaşadığı dehşet evi!
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