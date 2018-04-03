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'da sine operasyon: 31 gözaltı

polisi, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu temin ettikleri belirlenen ye operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:53

Alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu alan bir şebekeyi takibe aldı. Şebekenin sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yarar sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik suçları işleyerek kamuoyunu zarara uğrattıkları tespit edilen 44 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy olmak üzere 16 ilçede 48 adrese, İstanbul dışında Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Polis, firari durumunda olan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul'da sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı
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