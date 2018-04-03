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ye ını soktu, hastanelik oldu!

Hawaii'de dalış yapan amatör dalgıç, arkadaşı ile şakalaşmak için ını devasa bir nin içine sokunca hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 15:29
İstiridyeye cinsel organını soktu, hastanelik oldu!

22 yaşındaki dalgıç Sean Madison, Hawaii Adası'nda dalış yaparken ını dev bir nin ısırması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Madison'da şiddetli nefes alma güçlüğü, kusma, şişlik ve düşük tansiyon gibi komplikasyonlar görüldü.

ALERJİSİNİ TETİKLEDİ

Doktorlar, dev yumuşakçalarla fiziksel temasın, deniz ürünlerine alerjisi olan adamın alerjisini tetiklediğini ve devasa istiridyenin dalgıçı yüksek miktarda arsenike maruz bıraktığını açıkladı.

"SADECE BİR ŞAKAYDI"

Durumu stabil olan 22 yaşındaki adam, birlikte dalış yaptığı arkadaşı Thomas Meyer'i etkilemek için cinsel organını bir midyenin içine soktuğunu söyledi. "Sadece bir şakaydı" diyen adam, "Arkadaşım beni filme çekiyordu ben de onu etkilemek istedim ve cinsle organımı istiridyenin içinde soktum" açıklamasından bulundu. Adamın gitmesine izin vermeyen istiridyeden zorlukla kurtulan adam daha sonra çeşitli komplikasyonlar yaşayınca hastanenin yolunu tuttu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

2014'te Honolulu'daki Waikiki Akvaryumunda bir akvaryum çalışanının kafasını dev bir istiridyenin içine koyması ve kurtarılmadan önce bilincini yitirmesi sonucunda ölümcül bir olay yaşanmıştı.

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İstiridyeye cinsel organını soktu, hastanelik oldu!
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