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Karısını öldürüp kaynanasını yaraladı

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Karısını öldürüp kaynanasını yaraladı
Niğde'de ayrılma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürüp kayınvalidesini yaralayan kişi gözaltına alındı. C.Y., yaklaşık 10 gündür küs olduğu ayrılma aşamasındaki eşi Sibel Y. (33) ile görüşmek üzere kayınvalidesi Şadiye Y.'nin (53) evinin bulunduğu merkez Selçuk Mahallesi'ne geldi. C.Y., sokakta bir süre görüştüğü eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından C.Y., yanındaki tabancayla önce eşine, ardından kayınvalidesine ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan anne ve kızını Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sibel Y., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan C.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Karısını öldürüp kaynanasını yaraladı
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