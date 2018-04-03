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Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

’da, ekonomik sıkıntıları olduğu iddiasıyla otomobilini ve kendisini le yakacağını söyleyen 31 yaşındaki Tarık D., elindeki çakmağı yakamadan onlarca polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 06:52
Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Tarık D. isimli vatandaş, alkol aldıktan sonra otomobiliyle Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'a geldi. Aracını park eden Tarık D., daha sonra yanında getirdiği içi dolu su şişesini çıkararak kendisini ve aracını yakacağını söyledi.

Elinde çakmak olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre Tarık D.'yi ikna etmeye çalıştı. Otomobilin çevresindeki polis ekipleri 31 yaşındaki genç ile konuştukları sırada yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, Tarık D.'nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerine direnen Tarık D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise, benzin dökülen otomobil ve çevresinde yıkama çalışması yaptı.
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Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
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