Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da ise hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (Baca ve soba gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Ankara, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'da hafif don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) ve Sivas, Kayseri çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

EDIRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 14°C

Az bulutlu

AYDIN °C, 25°C

Az bulutlu

DENIZLI °C, 21°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya °C, 22°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Az bulutlu

MERSIN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRSEHIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ORDU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğu kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDIN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ver az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde doğusu batıdan 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyi yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m zaman zaman 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 (30-50 yer yer 60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: Orta.