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O mesajları binlerce kişiye gönderdiler! Size de gelmiş olabillir...

Son dakika haberi... ’da, kurdukları nden kredi kartı aidaarının iade edileceği ya da ödenmemiş poliçelerinin olduğu söylenerek icra takibiyle korkutulan binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çetenin 2 milyon TL’lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı K’nın vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulubünde ortak olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:37
O mesajları binlerce kişiye gönderdiler! Size de gelmiş olabillir...

'da, kurdukları nden kredi kartı aidaarının iade edileceği ya da ödenmemiş poliçelerinin olduğu söylenerek icra takibiyle korkutulan binlerce kişiyi 1 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çetenin 2 milyon TL'lik vurgunu da önlenirken, çete elebaşı K'nın vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü, daha önce 2 gece kulubünde ortak olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARI KORTURARAK BANKA BİLGİLERİNİ ALDILAR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir bilgi üzerine yaptığı araştırmaya göre, çete üyeleri, Kağıthane'de çağrı merkezi kurdu. Vatandaşlara kredi kartı aidatlarının iade edileceğini belirten SMS'ler gönderildi. Çete üyeleri, kendilerini Türk Asist Sağlık Hizmetleri, Türkiye Asist Hizmetleri çalışanı ya da hukuk bürosunda avukat olarak tanıttı. Aramalarda, kredi kart aidat ve sigorta poliçesi ücretlerinin iade edileceği söylendi. Bazı vatandaşlara da ödenmemiş sigorta poliçelerinin olduğu, ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılacağı söylenip, korkutularak temin edilen bilgilerle kartlarından paraların çekildiği belirlendi.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çetenin iki yıl içinde Sanal POS'tan 2370 farklı kredi kartından 5154 çekim yapılarak yaklaşık 1 milyon TL vurgun yapıldığı belirlendi. Çetenin faaliyetlerinin deşifre edilmesi sırasında da 2 milyon TL'lik para çekimi engellendi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve 'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çete elebaşı Aziz Tarhan K. Acıbadem'deki lüks evinde yakalandı. Operasyonda çete üyesi 12 kişi daha gözaltına alındı. Aramalarda 12 laptop, cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, 28 bin 420 TL para, çok sayıda not defteri, sözleşme, poliçe, datalar ele geçti.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan elebaşı Aziz Tarhan K'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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