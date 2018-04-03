Şanlıurfa'da ortalığı savaş alanına çeviren şahıs, sızdığı koltukta gözaltına alındı

AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ, OTOMOBİL CAMLARINI KIRDI, MAĞAZAYI TAŞLADI

Şanlıurfa'da madde kullandığı iddia edilen bir genç, yerinden söktüğü ağaçla otomobillerin camlarını kırdıktan sonra girdiği iki mobilya mağazasını dağıtıp koltukta uyudu. Polis, ayakta durmakta güçlük çeken genci sızdığı koltukta gözaltına aldı. Yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, madde kullanan bir genç, gece geç saatlerde iki mobilya mağazasının önüne gitti. Refüjde bulunan bir ağacı kökünden söken şahıs, park halindeki otomobillere vurarak camlarını kırdı. Dakikalarca araçlara zarar veren şahıs daha sonra mağazalardan birine yönelerek tekmeyle kıramadığı camı taşla kırarak içeri girdi.