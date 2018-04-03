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Son Dakika: Sultangazi'de uçurumda can pazarı

Son dakika haberi... Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kayan kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:17
Son Dakika: İstanbul Sultangazi'de uçurumda can pazarı

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.

UÇURUMUN ORTASINDA DURDU

Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika: İstanbul Sultangazi'de uçurumda can pazarı
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