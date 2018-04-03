Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Unkapanı Köprüsü'ndeki kazada 3 kadın turist yaralandı

Son dakika: 'ndeki da 3 yaralandı

Son dakika gelişmesi... üzerinde meydana gelen da İranlı 3 yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:49
Son dakika: Unkapanı Köprüsü'ndeki kazada 3 kadın turist yaralandı

saat 14.30 sıralarında Taksim istikametinde meydana geldi. Yeşilköy'den Taksim'e giden dolmuş minibüs, Unkapanı köprü üzerinde önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş içinde savrulan yolcular büyük panik yaşadı. Dolmuşta bulunan İranlı 3 hafif yaralandı.

TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE AKSADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Taksim istikametinde aksayan trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

En çok petrol rezervi olan ülkeler! Türkiye'de o listede...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Unkapanı Köprüsü'ndeki kazada 3 kadın turist yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN