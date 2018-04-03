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Tekneleri batan öğrenciler kıyıya yüzerek kurtuldu

Kenan GÜRBÜZ
ERDOĞAN CANKUŞ KENAN GÜRBÜZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Tekneleri batan öğrenciler kıyıya yüzerek kurtuldu
Muğla Fethiye'de dalış için denize açılan 71 üniversite öğrencisi tekneleri batınca ölümden döndü. Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü'ne üye 71 üniversiteli ile 8 mürettebat, dün sabah tekneyle Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. Hamam Koyu yakınlarına gelince su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Teknedekilerin tümü yüzme bildiği için olası bir facia ucuz atlatıldı. Yüzerek sahildeki kayalıklara ulaşan 71 üniversite öğrencisi ile 8 mürettebat bölgeye çağrılan Komutanlığı'na bağlı botlar tarafından Fethiye'ye getirildi.
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Tekneleri batan öğrenciler kıyıya yüzerek kurtuldu
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