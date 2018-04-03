Tekneleri batan öğrenciler kıyıya yüzerek kurtuldu

Muğla
Fethiye'de dalış için denize açılan 71 üniversite öğrencisi tekneleri batınca ölümden döndü. Sabancı Üniversitesi
Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü'ne üye 71 üniversiteli ile 8 mürettebat, dün sabah tekneyle Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. Hamam Koyu yakınlarına gelince su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Teknedekilerin tümü yüzme bildiği için olası bir facia ucuz atlatıldı. Yüzerek sahildeki kayalıklara ulaşan 71 üniversite öğrencisi ile 8 mürettebat bölgeye çağrılan Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na bağlı botlar tarafından Fethiye'ye getirildi.