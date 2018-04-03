Tespihli kadın gaspçı yakalandı

İstanbul
'da, otostop yapan kızı otomobiline alan bir kişi, kızın iki arkadaşı tarafından gasp edildi. Olay Beykoz Cumhuriyetköy'de 27 Mart'ta meydana geldi. Muzaffer
U., yolda telaşlı bir şekilde otostop çeken Gamze
B.'yi (20) aracına alarak yakınlardaki serasına götürdü. Dakikalar sonra yardım etmek istediği kızın işbirlikçisi olan silahlı 2 arkadaşı serayı bastı ve 'Kızımızı kaçırdın' diyerek Muzaffer U.'nun ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheli 3 kişi, daha sonra adamın kredi kartları ile otomobilini gasp ederek kaçtı. İplerden kurtulan Muzaffer U.'nun ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledikleri gaspçılar Gamze B., Tayfun S. (19) ve E.K.'yi (17) yakaladı. Yere yatırılıp kelepçe takılan Gamze B.'nin elinden sarı tespihini bırakmaması dikkat çekti.