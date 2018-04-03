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son vurgunu böyle yapmış

'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söyledi. Çolak, 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 09:10
Tosun son vurgunu böyle yapmış

CEO'su ve soruşturmaların bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın, Aralık 2017'de Çiftlik Bank'ın 11 milyon lirasının bloke edilmesi üzerine ciddi bir soruşturmanın varlığını hissetmiş ve yurtdışına çıkmıştı.

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Tosun son vurgunu böyle yapmış
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