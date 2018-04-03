Tosun son vurgunu böyle yapmış

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söyledi. Çolak, 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:03Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 09:10
Çiftlik Bank CEO'su ve soruşturmaların bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın, Aralık 2017'de Çiftlik Bank'ın 11 milyon lirasının bloke edilmesi üzerine ciddi bir soruşturmanın varlığını hissetmiş ve yurtdışına çıkmıştı.