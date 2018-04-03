Ülkü Tamer’e veda

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer
(81) dün gözyaşları içinde defnedildi. Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Tamer, önceki gün hayatını kaybetmişti. SABAH gazetesinde 2006-2010 arasında köşe yazıları kaleme alan ve "Güneş Topla Benim İçin", "Üşür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni" gibi şarkıların söz yazarı olan Tamer için dün Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Törende Tamer'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Tamer'in cenazesi, Turgutreis Merkez Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. ESERLER, ÖDÜLLER...
1950'li yıllarda ortaya çıkan "İkinci Yeni Şiir Akımı
"nın önde gelen temsilcilerinden biri olan Tamer'in hayatını kaybetmesiyle bir devir kapandı. Robert Koleji'ni bitiren ve İstanbul Üniversitesi
'nde "Gazetecilik" okuyan Tamer, 2006-2010 arasında SABAH gazetesinde köşe yazıları yazdı. Tamer, yayımladığı 7 şiir kitabını 1986'da "Yanardağın Üstündeki Kuş" adlı kitapta bir araya getirdi. 1991'de dört öyküsünü içeren "Alleben Öyküleri
" adlı öykü kitabını, 1997'de ise "Alleben Anıları" adlı öykü kitabını yayımladı. Shakespeare, Çehov, Brecht, Miller, Steinbeck ve Eliot gibi yazarların oyunlarını çevirdi. Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü'nü kazandı. "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" (1966) adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülü'ne, 1979'da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Ady Ödülü'ne, "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü'ne, 2014'te "Bir Adın Yolculuktu" adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne değer bulundu.