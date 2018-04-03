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’ta 5 araçlı zincirleme : 6 yaralı

’ta sabah erken saatlerde meydana gelen zincirleme da 4 işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada işçi servislerinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 08:57
Uşak’ta 5 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı
, D-300 karayolu üzerinde Hacıkadem kavşağı ile Lisesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilk olarak Uşak'tan yönüne seyir halinde olan otomobil ile olan bir midibüs çarpıştı. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, yine aynı yönden gelen Uşak işçi taşıyan 3 servis aracı daha duran araçlara vurarak zincirleme kazaya neden oldular. Kazada işçi servislerinde bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle D-300 karayolu Uşak - İzmir yönü tek kontrollü olarak tek şeritten geçiş sağlandığı için ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Uşak’ta 5 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı
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