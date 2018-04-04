20 dolar için cinayet işlediler

İstanbul
'da kağıt toplayıcılığı yapan Afganistanlı Nurzaman Talaş (30) ve kardeşi Ferid Talaş (17) bıçaklı saldırıya uğradı. Ağabey öldü, kardeş yaralandı. Olay, Fatih'te 26 Mart'ta yaşandı. İddiaya göre; ağabey kardeş Güngören'de Afganistanlı 4 kişiyle birlikte bir depoda yaşıyordu. Kağıt toplayarak geçiniyordu. 20 dolar haftalıklarını aldıkları gün, birlikte yaşadıkları 4 Afgan bıçak çekerek yollarını kesti. Ağabey 20 doları kaptırmamak için direndi ama başaramadı. Bıçaklanan ağabey öldü, kardeşi yaralandı. Saldırganlar ise kaçtı. Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekipleri, saldırganları ertesi gün yakaladı. Şüpheliler Ali Ş., Bilal A., Zabit İ. ve Sahir S. adliyeye sevk edildi.