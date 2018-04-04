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Avrupa uçuşlarında arıza engeli yaşandı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Avrupa uçuşlarında arıza engeli yaşandı
Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Avrupa çapındaki uçuş akışını düzenleyen sistemdeki arıza nedeniyle, acil durum prosedürlerine geçilerek, hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltılırken seferlerde ise ciddi aksamalar yaşandı. Arızadan 'den Avrupa'ya yapılacak uçuşlar da etkilendi. Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların seferlerle ilgili bilgilendirmeleri internet ve çağrı merkezi üzerinden takip edebileceğini belirtti.
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Avrupa uçuşlarında arıza engeli yaşandı
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