Avrupa uçuşlarında arıza engeli yaşandı

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel
merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Avrupa çapındaki uçuş akışını düzenleyen sistemdeki arıza nedeniyle, acil durum prosedürlerine geçilerek, hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltılırken seferlerde ise ciddi aksamalar yaşandı. Arızadan Türkiye
'den Avrupa'ya yapılacak uçuşlar da etkilendi. THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların seferlerle ilgili bilgilendirmeleri internet ve çağrı merkezi üzerinden takip edebileceğini belirtti.