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’nın adamları adliyeye sevk edildi

Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin 'nın adamları oldukları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:53
Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ünlü kabadayı Alaattin önderliğinde teşkil eden silahlı suç örgütüne mensup 32 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılar, örgüt kapsamında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'birçok kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlarla itham ediliyor.

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Çakıcı’nın adamları adliyeye sevk edildi
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