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nde kalbine yenildi

'nın Koçarlı ilçesinde olarak çalışan ve nde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Dr. Selami Akdeniz 'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doğum günü pastasını yedikten 9 saat sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dr. Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 23:31
Doğum gününde kalbine yenildi

Koçarlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Akdeniz, dün nü arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından rahatsızlanan Akdeniz ambulansla 'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz için daha önce görev yaptığı Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde bir tören düzenlendi.

Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Refik Kunt, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Dr. Akdeniz'in cenazesi Emir Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Doğum gününde kalbine yenildi
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