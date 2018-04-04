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Eski bakanın oğlu rezidansta etti

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Eski bakanın oğlu rezidansta intihar etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu (33) İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidansta ölü bulundu. 2015'ten beri Şişli İnönü Mahallesi Elmadağ Caddesi'nde bulunan bir Rezidasnta kalan Öztoprak, bir internet firmasının CEO'luğunu yapıyordu. Öztoprak'tan 3 gündür haber alamayan komşusu Cansu Özdemir ve arkadaşları rezidans yönetimine haber verdi. Site yönetimi dün gece çilingir yardımıyla daireye girdi. Güvenlik görevlileri yatak odasında Öztoprak'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztoprak'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. İlk incelemelere göre ettiği tahmin edilen Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.
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Eski bakanın oğlu rezidansta intihar etti
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