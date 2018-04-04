Gamze korktu ama devlet vazgeçmedi

Adana'da barışmak istemediği eşini döverek, yüzünü tanınmaz hale getiren Murat Çiçin hakkında 3 ayrı suçtan 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 12 Şubat'ta Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Çiçin (27) şiddet ve aile içi problemlerden dolayı evi terk ederek babasının evine gitti. Murat Çiçin (27) iki çocuk annesi eşiyle barışmak istedi. Ancak genç kadın barışma teklifini reddedince Murat Çiçin sokak ortasında kadının boğazına bıçak dayayıp, öldüresiye dövdü. Dayakçı koca gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. İddianamede sanığın, eşinin kafasına yoğun darbeler vurduğu ve çökme olduğu belirtildi. Murat Çiçin'in eyleminin öldürmeye teşebbüse yönelik olduğunun altı çizildi. Murat Çiçin hakkında, kadını rızası dışında parka götürerek alıkoyduğu bu nedenle hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit suçunun oluştuğu belirtildi. Sanık hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak hürriyetten yoksun kılma ve silahla birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapsi istendi. Tanınmaz hale gelen Gamze Çiçin'in şikâyetten vazgeçtiği de iddianamede yer aldı.

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