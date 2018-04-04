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Hayvanların telef olmasına neden olan madde hidrojen siyanür çıktı!

Büyükçekmece'de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyun ve tavuklar öldü. Bölge karantiya alındı. ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda, hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:50
Hayvanların telef olmasına neden olan madde hidrojen siyanür çıktı!

Kamiloba Mahallesi Otoyolu'nun bitişiğindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Alana yayılan sıvı madde nedeniyle bölgede otlayan 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye ve Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

ÇEVREDE OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

AFAD'ın yaptığı incelemelerde kimyasal maddenin siyanür hidrojen siyanür olduğu tespit edildi.

Ölen hayvanlar ise kepçe ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.

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Hayvanların telef olmasına neden olan madde hidrojen siyanür çıktı!
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