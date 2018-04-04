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Kamyonetin çarptığı üniversiteli Sema ağır yaralandı

'da freni boşalan kamyon üniversite öğrencisi Sema Y.ye çarptı, kazaya karışanlar olay yerinden kaçtı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:49
Kamyonetin çarptığı üniversiteli Sema ağır yaralandı

'da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.ye (22) çarptı. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, kamyonetin içindeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen 2 kişi kaçtı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet yokuş aşağıya inerken freni boşaldı, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.ye çarptı, duvara toslayarak durabildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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