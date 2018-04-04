Kiracı olduğu evi satmak istemiş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, ev sahibi T.S. adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı öne sürülen Kadir Yıldırım ve arkadaşı Mustafa Suci hakkında, Palandöken Tapu Dairesi Müdürlüğünde görevli memurunun durumu fark edip polise ihbar etmesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Yıldırım ve Suci'nin evi satmaya çalıştığı K.B. ile ev sahibi T.S'nin babası R.S'nin şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şikayetçi K.B, olay öncesi Suci'nin kendisini arayıp ev satma teklifinde bulunup iş yerine çağırdığını belirtti.

K.B, İFADESİNDE ŞUNLARI ANLATTI:

"Kendisini T.S olarak tanıtan kişi telefon numaramı Yıldırım'dan aldığını söyledi ve beni onunla görüştürdü. Yıldırım'ı tam olarak çıkaramadım ancak söylediği isimlerden kendisine inandım. Yıldırım telefonda bana 'Evi uygun fiyata alırsan bana da komisyon verirsin' dedi. Akşam kendisini T.S. olarak tanıtan Suci ile evi gezdik ve 85 bin liraya anlaştık. Satış için tapu dairesine gittiğimizde işlemlerin bir kısmını hallettik. Bir süreliğine ayrıldığımızda telefonuma mesaj geldi ve tekrar gittiğimizde şahsın sahte kimlikle ev satmaya çalıştığını öğrendik."

Yıldırım ise sanık Suci'yi mobilya sektöründen tanıdığını ifade ederek, Suci'nin olay öncesi yanına gelerek kirada oturduğu evin sahibi T.S'nin kimlik bilgilerini istediğini savundu.

Suci'ye, T.S'nin kimlik bilgilerini ne yapacağını sorduğunda, "Evi satıp borcumu ödeyeceğim" yanıtını aldığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Evi nasıl satacağını sorduğumda cevap vermedi. Ben de evi kiralarken T.S'nin aldığım bilgilerini Suci'ye verdim. Suci daha sonra evin tapusunu müdürlükten getirdi ve benden alıcı bulmamı istedi. Ben de K.B'yi tavsiye ettim. K.B. beni arayarak evi satın aldığını söyleyerek 'Komisyon olarak gel 2 bin lira vereyim' dedi ancak şehir dışında olduğumdan parayı alamadım. Sahte kimliğimi ben tanzim etmedim."

- BORÇ İSTEYİNCE ARKADAŞI KİRACI OLDUĞU EVİ SATMAYI TEKLİF ETMİŞ

Suci ise ifadesinde, ihtiyacı için borç para istediği Yıldırım'ın kendisine oturduğu evi satma teklifinde bulunduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım'a evi nasıl satacağını sorduğumda T.S'nin kimlik bilgilerini bildiğini ve onun adına sahte kimlik çıkararak evi satabileceklerini söyleyip benden fotoğraf istedi. Sonrasında tapu sahibi T.S'ye ait bilgilerin bulunduğu sahte kimlik temin ederek bana verdi. Müşteki K.B. ile beni Yıldırım tanıştırdı. Evi alacak K.B. ile Yıldırım'ın oturduğu eve gittik, 85 bin lira karşılığında anlaştık. Tapu işlemleri için Tapu Dairesine gittiğimizde polisler yakaladı, pişmanım."

İddianamede, Suci ve Yıldırım'ın sahte kimlik düzenleyip T.S'nin evini satma konusunda anlaştıkları ve T.S'nin kimlik fotokopisini kullanarak kimlik bilgileri T.S'ye, üzerindeki fotoğraf ise Suci'ye ait olan sahte kimlik düzenledikleri anlatıldı.

Her iki sanığın ardından T.S'ye ait evi bedelinin altında satmaya çalıştığı ve Yıldırım'ın ev satımı için K.B'den komisyon almak için anlaştığı anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kiracının arkadaşı Suci ve K.B. satış işlemleri için tapu dairesine gittiklerinde görevli memur, Suci'nin ibraz ettiği kimliğin sahteliğinden şüphelenip emniyete ihbarda bulununca bu kişi parayı alamadan yakalandı. Suci ve Yıldırım'ın sahte resmi belge düzenlemek ve bu resmi belgeyi kullanarak K.B'yi dolandırma konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, bu nedenlerle Suci ve Yıldırım'ın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.