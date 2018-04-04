Küçük Alya, Tayyip dedesini göremeyince gözyaşı döktü

Adana
'nın Yüreğir ilçesi Serinevler
Mahallesi'nde yaşayan
Alya Dua,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
hayranı. Fevziye
Çelik İlkokulu anasınıfı
öğrencisi olan
Alya Dua, geçen pazar
günü Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın katıldığı
mitinge gitmek istedi.
Ancak annesi Aşkın Göçmez (29),
yoğun kalabalık nedeniyle kızının
bu isteğini geri çevirince küçük kız
gözyaşı döktü. Göçmez, bu anları
cep telefonunun kamerasıyla kayda
aldı. Görüntüde, küçük Alya'nın
"Tayyip Erdoğan'a gideceğim"
diye ağladığı görüldü. Kızı Alya'nın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini
belirten Göçmez, "Televizyonda
görünce 'Tayyip dede' diye bağırıyor,
televizyonu öpüyor" dedi. Küçük
Alya ise "Onu çok seviyorum. O bizi
koruyor. Tayyip dedeyi göremediğim
için ağladım. Onu görmek istiyorum"
diye konuştu.