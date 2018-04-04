Küçük Yağmur'un davası ertelendi

İzmir Bornova'da 9 yaşındaki Yağmur Kaldıran'ı taciz ettiği suçlamasıyla ve küçük kızın ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonrası ek iddianameyle 'kasten adam öldürmek' suçundan da dava açılan tutuksuz sanık Tuncay Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdurun ailesinden kimse katılmazken, sanık Tuncay Ç. ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Geçtiğimiz duruşmada Yağmur Kaldıran'ın ölümüyle sanığın eylemi arasında irtibat bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesine karar verilmişti. Bugün yapılan duruşmada raporun henüz mahkemeye ulaşmaması sebebiyle dava 10 Temmuz 2018'e ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, 29 Temmuz tarihinde Kızılay Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Kaldıran, babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonda oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur Kaldıran'ın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç. iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur Kaldıran, bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak karşıdaki evlerine gitti. Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra Tuncay Ç. hakkında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur Kaldıran, iddiaya göre ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korku sonucu davadan iki gün önce geçtiğimiz 21 Kasım'da kalp krizinden hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatıyla birlikte gelen sanık Tuncay Ç.'yi tutukladı. Mart ayında yapılan 3. davada Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre küçük kızın kalp krizinden öldüğünün belirtilmesi üzerine sanık tahliye edilmişti. Mahkeme heyeti, Tuncay Ç.'nin, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması için açılan dava ile bu dosyanın birleştirilmesine karar vermişti.

BUGÜN NELER OLDU