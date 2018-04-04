Küçük Yasin, 2 yıldır kayıp

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişi dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı. Soruşturma sürdüren jandarma ekipleri de hiçbir delille rastlamadı.



