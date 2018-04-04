Mahmut Tuncer’den ‘halaylı zıbın’ davası

Türkücü Mahmut Tuncer
, sözlerini ve fotoğraflarını izinsiz şekilde çeşitli ürünlere bastırarak satışını yapan internet sitesine tazminat davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, esprili kişiliği ve halaya olan düşkünlüğü ile tanınan sanatçı Mahmut Tuncer'in halaya dair söylediği "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay her yere", "Bana bir mendil verenin kırk yıl halay başı olurum", "Halay time madness", "21'inci Halay Komutanı", "Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo" gibi sözleri kendisiyle bütünleşti. Mahmut Tuncer toplum tarafından "Halay Başı Komutanı" olarak anılır oldu. HAKSIZ KAZANÇ
İddiaya göre Orbital Teknoloji Bilişim'e ait "buldumbuldum.com" adlı internet sitesinde, Mahmut Tuncer'e ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümleleri bebek zıbını, yastık, kupa, saat, tişört, telefon kılıfı gibi ürünlere bastırıp Tuncer'in rızası olmadan haksız kazanç sağladı. Tuncer'in eşi de iki adet tişört siparişi verdi. Tuncer, delil olması için kendisine gönderilen bu tişörtleri mahkemeye sundu. Şirket yetkilisi Güçlü Gökozan da sitede çıkan tüm içerik ve tasarımların sahibi olarak kendini gösterdi. Şirket yetkilisi, Mahmut Tuncer'e ait fotoğraf ve sloganları dahi kendi uhdesinde göstererek Mahmut Tuncer'in maddi ve manevi haklarını ihlal etti. İZİNSİZ KULLANILDI
Davalı şirket, satış yaptığı ürünlerle ilgili Mahmut Tuncer'le herhangi bir sözleşme yapmadı ya da Tuncer'in iznini almadı. Mahkemeye dilekçe sunan Tuncer'in avukatı, kişilik hakları zarar gören müvekkilinin onurunun kırıldığını belirterek, "Davalı şirket, müvekkilimin zekâsının ürünü olan cümleleri kullanmakla kalmamış, fotoğraflarını da izinsiz kullanarak maddi ve manevi hakları ihlal etmiştir. Maddi ve manevi hak kaybı olarak müvekkilime 20 bin lira tazminat ödenmesini talep ediyoruz" dedi.