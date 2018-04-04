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Okul önündeki aracın içinde ceset bulundu!

'de özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:12
Okul önündeki aracın içinde ceset bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde özel bir okulun önünde araç içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki şahsın silahla kafasından vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası savcı da gelerek araç içerisinde ve çevrede detaylı incelemede bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Yapılan inceleme sonrasında 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Araç içerisinde bir de engelli arabası bulundu. Polis, şüphesi üzerinde duruyor.

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Okul önündeki aracın içinde ceset bulundu!
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