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Ölümlü kazanın olduğu yerde bir kaza daha oldu! Vatandaş isyan etti!

’da üç gün önce 10 yaşındaki çoçuğun öldüğü yerde tekrar kaza olduğunu gören vatandaşlar caddeyi trafiğe kapattı, küçük kızın arkadaşı gözyaşı dökerek, “O ölünce hayatımın şokunu yaşadım” diye konuştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 09:34
Ölümlü kazanın olduğu yerde bir kaza daha oldu! Vatandaş isyan etti!

'da, üç gün önce 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan'ın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde tekrar kaza meydana gelince vatandaşlar ve Rabia Sena'nın akrabaları toplanarak caddeyi trafiğe kapattı.

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Ölümlü kazanın olduğu yerde bir kaza daha oldu! Vatandaş isyan etti!
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