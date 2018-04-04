Peki Berivan’ın suçu ne?

Korkunç olay Adana merkez Yüreğir ilçesinde önceki gece yaşandı. İddiaya göre eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan 27 yaşındaki Demet B.'nin zilini kayınbiraderi Sezer B. (30), çaldı. İçeri giren Sezer B., çocukların da uyumasını fırsat bilerek, çaresiz kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden ayrıldı. Perişan bir halde kalan talihsiz kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı. Hemen Hatay'dan Adana'ya gelen ailesi, kızlarını da yanlarına alarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne başvurdu Sezer B.'den şikâyetçi oldu. Kaçan zanlı dün öğle saatlerinde yakalandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

'ÇOK YALVARDIM'

Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan Demet B., başından geçen olayı şöyle anlattı:"Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikâyetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum."

'BİZ SENSİZ NE YAPACAĞIZ'

Kızına cinsel saldırıda bulunan adamın en ağır cezanın verilmesini isteyen baba R.B. (53), "Bu nasıl bir insan? Böyle insanlar yaşamamalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Ancak R.B., "Babalarının ailesi baksın" diyerek 3 torununu istemedi. 4 yaşındaki Berat, 8 yaşındaki Şirat ve 11 yaşındaki Berivan ile vedalaşan talihsiz kadın uzun süre gözyaşı döktü. Berivan ise annesine sarılıp "Bizi bırakıp gitme. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek ağladı. Demet B. ailesi tarafından Hatay'a götürüldü.