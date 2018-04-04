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Sahte rapor çetesi çökertildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Sahte rapor çetesi çökertildi
'da, sahte engelli raporu düzenleyen bir çete çökertildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisleri, İstanbul'da 16 ilçede 48 adresi bastı. Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de de bazı adreslere operasyon düzenlendi. Kamu görevlisi, ve güvenlik personelinden oluşan 45 şüpheliden 10'u kamu çalışanı 35 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli ise aranıyor.

CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI
Polis, çetede sahte doktor kaşeleri ve çok sayıda usulsüz rapor ele geçirdi. 5'er bin liraya 300 kişinin usulsüz rapor aldığı belirlendi. Çökertilen çetenin yakalanan lideri H.Ş.'nin kendisine de engelli raporu aldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahte engelli raporları için uyarıda bulunmuştu.
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