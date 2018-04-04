Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? 4 Nisan Şans Topu bilet sorgulama...

Şans Topu sonuçlarını ilgiyle takip eden vatandaşlar; bu akşam gerçekleşecek Şans Topu çekilişine odaklanmış durumda. Milyonlarca birey; büyük bir umut ve heyecanla Şans Topu sonuçlarının belli olmasını bekliyor. Geçen haftaki sonuçlarda şanslı numaralar 09 / 11 / 15 / 18 / 19 + 09 olmuştu. 5 bilen sayısı 23 olmuş ve bu kişiler kişi başı 3.558,05 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

Bu akşam saat 21:15'te gerçekleşecek Şans Topu sonuçlarını sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz. Anında sonuçları kontrol etmek için de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılacak canlı yayını takip edebilirsiniz.

İKRAMİYE NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin talihliler tarafından bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.