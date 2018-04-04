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sonuçları ne zaman belli olacak? 4 Nisan Şans Topu bilet sorgulama...

sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu saat kaçta çekilecek? soruları ilgili vatandaşların yanıt aradıkları sorular arasında yer alıyor. Her hafta İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bugün yani 4 Nisan Çarşamba günü çekilecek. Geçen hafta yani 876. hafta çekilişinde si devretmişti. 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiyeyi kazanan olmamıştı. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:07
Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? 4 Nisan Şans Topu bilet sorgulama...

sonuçlarını ilgiyle takip eden vatandaşlar; bu akşam gerçekleşecek Şans Topu çekilişine odaklanmış durumda. Milyonlarca birey; büyük bir umut ve heyecanla Şans Topu sonuçlarının belli olmasını bekliyor. Geçen haftaki sonuçlarda şanslı numaralar 09 / 11 / 15 / 18 / 19 + 09 olmuştu. 5 bilen sayısı 23 olmuş ve bu kişiler kişi başı 3.558,05 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

Bu akşam saat 21:15'te gerçekleşecek Şans Topu sonuçlarını sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz. Anında sonuçları kontrol etmek için de 'nun resmi internet sitesinden yapılacak canlı yayını takip edebilirsiniz.

İKRAMİYE NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin talihliler tarafından bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

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