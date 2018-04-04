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Son dakika: 'den Uber açıklaması

Başkanı Mevlüt Uysal'ın bugün İSKİ’nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı’nda yapmış olduğu konuşmada Uber ile ilgili açıklamaları hakkında basında çıkan haberler üzerine 'den yazılı açıklama yapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 16:46
Son dakika: İBB'den Uber açıklaması

Açıklamada, Başkanı Uysal'ın herhangi bir markanın kullanımından değil, 'Mobil Taksi Uygulaması'nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsettiği belirtildi. Başkanı Mevlüt Uysal'ın bugün İSKİ'nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı'nda yapmış olduğu konuşmada Uber ile ilgili açıklamaları hakkında basında çıkan haberler üzerine İBB'den yazılı açıklama geldi.

İFADE ETMEK İSTENENDEN DAHA FARKLI ANLAMLAR ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR

Yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal bugün, İSKİ'nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı'na katılmış ve orada bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bu konuşmanın bir kısmının basına yansımalarına bakıldığında, ifade edilmek istenenden daha farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

YASAL OLARAK HİZMET VEREN BÜTÜN TAKSİCİLERİN YANINDA

Sayın Uysal açıklamasında, herhangi bir markanın kullanımından değil, 'Mobil Taksi Uygulaması'nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsetmiştir. Bununla beraber İBB olarak geçen yıl kullanıma sunduğumuz iTaksi mobil uygulaması ile kurumumuzun bu konuya yaklaşımı açıkça görülmektedir. İBB, iTaksi uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır" denildi.

“Uber dünya örneklerinde olduğu gibi, taksicilerle anlaşmaya ya da piyasadan çekilmeye zorlanır”

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Son dakika: İBB'den Uber açıklaması
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