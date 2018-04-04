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‘Unuttular beni’ diye sitem etti

OKAN FİLİZÇAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
‘Unuttular beni’ diye sitem etti
'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu (81) için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye oyuncular ve Yıldız Kaplan da katıldı. Bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Mehmet Ali Erbil ile 'in cenazede olmayışı dikkat çekti. Tatlı Kaçıklar'da hayat verdiği Tarumar Baba rolünde birlikte kamera karşısına geçtiği Kaplan, "Benim için baba gibiydi. Fazla söylenecek bir şey bulamıyorum. Yaşarken kıymeti bilinmedi. En son bir telefon görüşmemizde, 'Unuttular beni artık. Hiç arayıp sormuyorlar' diyerek kırgın ve sitemliydi" dedi. Sarıoğlu, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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‘Unuttular beni’ diye sitem etti
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