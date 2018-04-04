‘Unuttular beni’ diye sitem etti

İstanbul
'da kalp krizi sonucu hayatını
kaybeden tiyatro,
sinema ve dizi oyuncusu
Dursun Ali Sarıoğlu
(81) için Üsküdar'daki
Şakirin Camisi'nde dün
öğle vakti cenaze töreni
düzenlendi. Törene
yakınları, sanatçı dostları
ve sevenleri katıldı.
Eşi Elif Sarıoğlu ile kızı
Aslı Sarıoğlu taziyeleri
kabul etti. Cenazeye oyuncular Şevket Çoruh
ve Yıldız Kaplan
da katıldı. Bir zamanlar aynı
dizide rol aldığı Mehmet Ali
Erbil ile Yalçın Menteş
'in cenazede
olmayışı dikkat çekti. Tatlı
Kaçıklar'da hayat verdiği
Tarumar Baba rolünde
birlikte kamera karşısına
geçtiği Kaplan, "Benim
için baba gibiydi. Fazla
söylenecek bir şey bulamıyorum.
Yaşarken kıymeti
bilinmedi. En son bir telefon
görüşmemizde, 'Unuttular
beni artık. Hiç arayıp sormuyorlar'
diyerek kırgın ve sitemliydi"
dedi. Sarıoğlu, Ihlamurkuyu
Mezarlığı'nda defnedildi.