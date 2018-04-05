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Akademisyen inde şok detay!

(ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 01:20 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 01:21
Akademisyen cinayetinde şok detay!

Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan B.'nin işlediği te kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.


Ayrıca, zanlı Volkan B.'nin, 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları B.'nin nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi.
Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B.'nin sorguları devam ediyor.

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Akademisyen cinayetinde şok detay!
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