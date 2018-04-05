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Serik'te karı-koca evde ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından şüpheleniliyor

'nın Serik ilçesinde oturan ikisi de 71 yaşındaki Mustafa ve Esme Erdoğan çifti evde ölü bulundu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 14:30
Antalya Serik'te karı-koca evde ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından şüpheleniliyor

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Erdoğan, her sabah olduğu gibi bugün de çocuğunu bırakmak için babası Mustafa Erdoğan ile annesi Esme Erdoğan'ın oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak'taki eve gitti. Kapıyı açan olmayınca anahtarla eve giren İbrahim Erdoğan, babası ve annesini yatakta hareketsiz yatarken buldu.

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OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa ve Esme Erdoğan çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'na gönderildi.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Antalya Serik'te karı-koca evde ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından şüpheleniliyor
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