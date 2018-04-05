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Son dakika: 'da korna sesini duyup sokağa çıktılar, kanlar içindeki sürücüyle karşılaştılar

Son dakika haberi... 'nın Manavgat ilçesinde arka arkaya basılan korna sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, park halindeki aracın içinde kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, araç içinde pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:49
Son dakika: Antalya'da korna sesini duyup sokağa çıktılar, kanlar içindeki sürücüyle karşılaştılar

KORNA SESLERİNE UYANDILAR

'nın Manavgat ilçesinde arka arkaya basılan korna sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, park halindeki aracın içinde kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, araç içinde pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Işıklar Mahallesi Merkez mevkiinde Külcüler Mahallesi istikametinden kornaya basarak gelen bir araç mahalle sakinlerini sokağa döktü.

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Son dakika: Antalya'da korna sesini duyup sokağa çıktılar, kanlar içindeki sürücüyle karşılaştılar
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