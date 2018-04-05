Bursa'da 1,5 tonluk kaçak midyeyi vatandaşa satacaklardı

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Hayırlar Mahallesi'nde jandarmanın uygulama noktasını fark eden H.D. kamyonu ile kaçmaya başladı. Durumu fark eden jandarma ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca başladı. Jandarma ekipleri şüpheli H.D.'yi yaklaşık bir kilometre sonra kamyonun önünü keserek yakalamayı başardı.

KAMYONDAN 1.5 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, kamyonun kasasında çuvallara yüklenmiş yaklaşık 1,5 ton kaçak midye ele geçirdi. Kaçak midyeler Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken H.D. ise jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.