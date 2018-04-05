Cinsel istismar mağduru kızdan hakime: Cezalandırmayın...

2. Ağır Ceza Mahkemesinde temyiz edilen dosyanın görüldüğü karar duruşmasına, tutuksuz sanık Emin D. (24) ile şu anda 21 yaşında olan mağdur, yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, mağdur ve ailesiyle anlaştığını, Ağustos ayında nişanlandığını, yakında evleneceklerini belirterek, beraatini talep etti.

"CEZALANDIRILMASINI İSTEMİYORUM"

Şikayetini geri alan ve sanıkla evleneceklerini söyleyen mağdur genç kız da "Sanığın cezalandırılmasını istemiyorum." dedi.

TCK'nin ilgili maddesi gereği suçun işleniş şekli ve kastının yoğunluğunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Emin D'yi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay, "Hürriyeti yoksun kılmak" suçundan da 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Eskişehir'de 2011 yılında 17 yaşındayken 14 yaşındaki mağdura cinsel istismarda bulunan Emin D, şikayet üzerine 5 Mart 2011'de tutuklanmış, 6 ay sonra tahliye edilmişti.